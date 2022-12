Korruption in Ihrem China-Geschäft: Prävention und Selbstschutz

Ausländische Unternehmen und multinationale Konzerne in China können anfällig für interne Korruption sein. Ein falsches Urteilsvermögen oder unzureichende Verteidigungsverfahren können dazu führen, dass sie für von Mitarbeitern begangene Straftaten haften. Es ist daher unerlässlich, dass alle Unternehmen in China die Verhaltensweisen kennen, die nach dem chinesischen Strafrecht und dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb illegal sind. In diesem Artikel erörtern wir die chinesische Gesetzgebung zur Wirtschaftskorruption und geben Ratschläge zur Verhinderung von Betrug, Unterschlagung und Bestechung in chinesischen Unternehmen.

Korruption im Geschäftsverkehr kann in China ein schweres Verbrechen sein, dessen Folgen zu hohen Geldstrafen für das Unternehmen und zu Haftstrafen für die beteiligten Personen führen und den Ruf des Unternehmens schwer schädigen können.

Die Zahl der Korruptionsfälle, die in China untersucht werden, steigt seit dem Beginn der Anti-Korruptionskampagne, in die Beamte aller Ebenen sowie Privatunternehmen, einschließlich multinationaler Konzerne, verwickelt sind.

Wie wir in diesem Artikel erörtern werden, können einzelne Korruptionshandlungen eines Mitarbeiters in einigen Fällen als Korruptionshandlung des Unternehmens selbst angesehen werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Unternehmen in China ein klares Verständnis der Verhaltensweisen haben, die in China als Korruption im Geschäftsverkehr gelten, und dass sie über Richtlinien und Verfahren verfügen, um mit etwaigen Fällen umgehen zu können.

Im Folgenden geben wir einen Überblick über den rechtlichen Rahmen Chinas, der die verschiedenen Arten von Korruption im Geschäftsverkehr in China bestraft, einschließlich möglicher Strafen und rechtlicher Haftung. Außerdem geben wir Ratschläge zu Richtlinien und Maßnahmen, die Unternehmen umsetzen können, um Fälle von Wirtschaftskorruption unter ihren Mitarbeitern zu verhindern, aufzudecken und zu behandeln.

Chinas Anti-Korruptionskampagne

China hat 2012 eine konzertierte Anti-Korruptions-Kampagne gestartet. Die Kampagne hat alle Ebenen der Regierung sowie staatliche und private Unternehmen erreicht. Nach Angaben der Zentralen Kommission für Disziplinarinspektion (CCDI), der obersten Kontrollinstanz der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), wurden im Rahmen der Anti-Korruptionskampagne 4,6 Millionen Personen überprüft und gegen mehr als 200 000 Beamte auf allen Regierungsebenen rechtliche Schritte eingeleitet.

Obwohl sich die Anti-Korruptionskampagne hauptsächlich auf staatliche Korruption und Beamte konzentriert hat, hat sie auch den privaten Sektor, einschließlich ausländischer Unternehmen und multinationaler Konzerne, erfasst. Der bekannteste Fall von Bestechung, an dem ein ausländischer multinationaler Konzern beteiligt war, war der Fall aus dem Jahr 2014, bei dem das britische Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline (GSK) zu einer Geldstrafe von 3 Milliarden RMB (490 Millionen US-Dollar) verurteilt wurde, weil es Ärzte und Krankenhäuser bestochen hatte, um für seine Produkte zu werben.

Auch das harte Vorgehen gegen Korruption in allen Bereichen der Regierung und der Wirtschaft wird fortgesetzt. In seinem Bericht zum 20. Parteitag versprach Präsident Xi Jinping, weiterhin gegen korrupte Beamte und Unternehmen vorzugehen.

Arten der Wirtschaftskorruption nach chinesischem Recht

Die wichtigsten Rechtsvorschriften zur Ahndung von Korruption im Geschäftsverkehr in China sind:

Das Strafgesetz stellt Erpressung und Bestechung eines Amtsträgers, Bestechung im Geschäftsverkehr und Unterschlagung unter Strafe. Dieses Gesetz besagt, dass Ausländer, die außerhalb des chinesischen Hoheitsgebiets eine Straftat gegen den Staat China oder einen chinesischen Staatsbürger begehen, dennoch nach dem Strafgesetz bestraft werden können, sofern die Straftat mit einer Mindestfreiheitsstrafe geahndet wird.

Im Jahr 2021 wurde das Strafgesetz geändert, um das Strafmaß für Bestechung im privaten Sektor auf das gleiche Niveau wie im öffentlichen Sektor anzuheben. Zuvor war die Strafe für Bestechung für “nicht-staatliche Funktionäre” niedriger als für staatliche Funktionäre.

Nach dem Gesetz zur Bekämpfung von unlauterem Wettbewerb wird die Bestechung im Geschäftsverkehr als “unlauterer Wettbewerb” eingestuft und ist strafbar.

Im Jahr 2018 verabschiedete China das Überwachungsgesetz und richtete eine neue Regierungsbehörde, die CCDI, ein, die als Aufsichtsorgan für die Korruptionsbekämpfung auf allen Ebenen der Regierung fungieren soll. Das Überwachungsgesetz gibt der CCDI die Befugnis, gegen Beamte wegen Korruption zu ermitteln, und beschreibt den Umfang ihrer Zuständigkeiten und die Instrumente, um Fälle zum Abschluss zu bringen. Es ermöglicht der CCDI auch, sich um internationale Zusammenarbeit zu bemühen, um Personen auszuliefern, die in Korruptionsfälle verwickelt sind und China verlassen haben oder geflohen sind, oder ihr Auslandsvermögen zu beschlagnahmen, einzufrieren oder einzuziehen.

Erpressung, Veruntreuung und passive Bestechung durch einen Unternehmensmitarbeiter

Erpressung, Unterschlagung und passive Bestechung durch einen Unternehmensmitarbeiter sind nach Artikel 163 und 271 des Strafgesetzes strafbar. Der Artikel stellt folgendes Verhalten von Unternehmensmitarbeitern unter Strafe:

Die Forderung nach Geld oder Eigentum oder die illegale Annahme von Geld oder Eigentum einer anderen Person als Gegenleistung für Vorteile, die sie für diese Person anstreben;

die unrechtmäßige Inbesitznahme von Geld oder Eigentum ihres Unternehmens; und

Annahme von Rabatten oder Servicegebühren verschiedener Art und deren Übernahme in den eigenen Besitz.

Die Artikel 163 und 271 wurden in der Novelle 2021 überarbeitet, um die Strafen an die Höhe des Geldbetrags und die Schwere der Folgen der Straftat anzupassen. Die Strafen für die Bestechung durch einen Unternehmensmitarbeiter sind nun:

Bei Straftaten mit einem “relativ hohen” Betrag : Verurteilung zu einer befristeten Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder zu Freiheitsentzug (ungleich Freiheitsstrafe und limitiert auf sechs Monate) und Verhängung einer Geldstrafe;

: Verurteilung zu einer befristeten Freiheitsstrafe von oder zu Freiheitsentzug (ungleich Freiheitsstrafe und limitiert auf sechs Monate) und Verhängung einer Geldstrafe; Bei Straftaten, bei denen es um einen “hohen” Betrag oder andere schwerwiegende Umstände geht : Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe zwischen drei und 10 Jahren und Verhängung einer Geldstrafe;

oder andere : Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe und Verhängung einer Geldstrafe; Bei Straftaten, bei denen es um einen “besonders hohen” Betrag geht oder bei denen andere “besonders schwerwiegende” Umstände vorliegen: Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 10 Jahren oder zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und Verhängung einer Geldstrafe.

Die Schwellenwerte für “relativ hohe”, “hohe” und “besonders hohe” Beträge sind nicht vollständig geklärt. In einer früheren offiziellen Auslegung des Strafgesetzes aus dem Jahr 2016 wurde der Schwellenwert für “relativ hoch” auf 60.000 RMB (8.406 US$) und für “hoch” auf 1 Million RMB (140.103 US$) festgelegt. Ein neueres Regelwerk zu den Standards für Strafverfahren und Strafverfolgun g scheint jedoch die untere Schwelle auf 30.000 RMB (4.203 US-Dollar) zu senken, was Analysten als “relativ hohen” Betrag interpretieren. Bislang wurden keine offiziellen Auslegungen veröffentlicht, die klarstellen, was ein “besonders hohen” Betrag darstellt.

Bestechung eines Unternehmensmitarbeiters

Artikel 164 des Strafgesetzes befasst sich mit der Bestechung eines Unternehmensmitarbeiters. Er stellt die Gewährung von Geld oder Sachwerten an einen Unternehmensmitarbeiter “zum Zwecke der Erlangung unrechtmäßiger Vorteile” unter Strafe.

Diese Straftat wird in den folgenden Fällen mit einer zeitlich begrenzten Freiheitsstrafe geahndet:

Wenn die Straftat einen “relativ hohen” Betrag betrifft: Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Freiheitsentzug ; und

betrifft: Freiheitsstrafe von ; und Wenn die Straftat einen “hohen” Betrag betrifft: Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe zwischen drei und 10 Jahren und Verhängung einer Geldstrafe.

Die Schwellenwerte für “relativ hohe” und “hohe” Beträge wurden zuvor in einer offiziellen Auslegung aus dem Jahr 2016 auf über 60.000 RMB (8.406 US-Dollar) bzw. zwischen 2 Millionen RMB (280.206 US-Dollar) und 10 Millionen RMB (1,4 Millionen US-Dollar) festgelegt. Die im obigen Abschnitt erwähnten Vorschriften zu den Standards für Strafverfahren und Strafverfolgung scheinen jedoch auch den unteren Schwellenwert für von Einzelpersonen begangene Straftaten auf 30.000 RMB (4.203 US-Dollar) zu senken, was Analysten so interpretiert haben, dass damit ein “relativ hoher” Betrag gemeint ist.

Bestechung durch ein Unternehmen

Artikel 164 des Strafgesetzes sieht auch Strafen für Unternehmen vor, die Mitarbeiter eines anderen Unternehmens bestechen. In diesem Fall wird gegen das Unternehmen eine Geldstrafe verhängt, und die unmittelbar verantwortlichen Personen und die Personen, die für die Straftat direkt verantwortlich sind, müssen mit den oben genannten Haftstrafen für Einzelpersonen rechnen, die Angestellte des Unternehmens bestechen (siehe oben). Der Schwellenwert für die gesetzliche Haftung für Unternehmen, die Bestechungsgelder anbieten, ist jedoch höher als für Einzelpersonen und liegt bei 200.000 RMB (27.963 US$) und nicht bei 30.000 RMB (4.194 US$), wie es im Regelwerk zu den Standards für Strafverfahren und die Strafverfolgung heißt.

Das Gesetz sieht außerdem vor, dass Bestechungsgelder, die vor der strafrechtlichen Verfolgung freiwillig zugegeben werden, strafmildernd oder straffrei behandelt werden können.

Nach Artikel 8 des Gesetzes zur Bekämpfung von unlauterem Wettbewerb ist es Unternehmen untersagt, beim Verkauf oder Kauf von Waren auf Bestechung zurückzugreifen, “indem sie Geld oder Waren verlangen oder andere Mittel anwenden”. Das Anbieten von Bestechungsgeldern umfasst in diesem Fall auch Handlungen wie das heimliche Anbieten von Rabatten außerhalb der Geschäftsbücher an eine andere Partei, ein Unternehmen oder eine Einzelperson. Darüber hinaus macht sich jedes Unternehmen oder jede Einzelperson, die eine solche Bestechung annimmt, strafbar.

Artikel 22 besagt, dass, wenn das oben genannte Verhalten eine Straftat darstellt, das Unternehmen und die beteiligten Personen auf strafrechtliche Verantwortlichkeit untersucht und gemäß den einschlägigen Gesetzen bestraft werden. Unternehmen können jedoch auch dann zu einer Geldstrafe verurteilt werden, wenn die Tätigkeit keine Straftat darstellt. In diesem Fall können Unternehmen je nach den Umständen mit Geldstrafen zwischen 10.000 RMB (1.410 US$) und 200.000 RMB (28.213 US$) belegt und die gesamten unrechtmäßig erzielten Einnahmen beschlagnahmt werden.

Das Strafgesetzbuch stellt auch die Bestechung staatlicher Einrichtungen und staatlicher Funktionäre durch private Unternehmen unter Strafe. Nach Artikel 391 werden Unternehmen, die einem staatlichen Organ, einer staatlichen Gesellschaft, einem Unternehmen, einer Institution oder einer Volksorganisation Geld, Eigentum, Rabatte oder Dienstleistungsgebühren zukommen lassen, um sich unrechtmäßige Vorteile zu verschaffen, mit einer Geldstrafe belegt. Die unmittelbar verantwortlichen Personen und die für die Straftat direkt verantwortlichen Personen werden ebenfalls mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder mit Freiheitsenzug bestraft.

Nach Artikel 393 werden Unternehmen, die staatlichen Funktionären derartige Bestechungsgelder anbieten, mit einer Geldstrafe belegt, während die unmittelbar verantwortlichen Personen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit Freiheitsentzug belegt werden können.

Bestechung oder Veruntreuung durch eine Einzelperson

Zusätzlich zu den oben genannten Strafen stellt das Strafgesetz auch Personen unter Strafe, die Staatsbeamte bestechen (Artikel 389), unrechtmäßig erlangte Gewinne aus Bestechung in ihren Besitz bringen (Artikel 393) oder generell Bestechungsgelder anbieten, sei es zur Erlangung unrechtmäßiger Vorteile oder nicht (Artikel 391). Diese Bestimmungen richten sich nicht direkt an Unternehmensmitarbeiter, aber ein Mitarbeiter, der diese Straftaten aus eigenem Antrieb begeht, könnte in einigen Fällen das Unternehmen, für das er arbeitet, belasten.

Nach den Artikeln 389, 390 und 391 werden Bestechung und Bestechlichkeit von Einzelpersonen unter Strafe gestellt:

Befristete Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Strafhaft für das Verbrechen des Anbietens von Bestechungsgeldern.

Eine befristete Freiheitsstrafe zwischen fünf und 10 Jahren für das Anbieten von Bestechungsgeldern zur Erlangung unrechtmäßiger Vorteile, wenn die Umstände schwerwiegend sind oder wenn den Interessen des Staates schwerer Schaden zugefügt wird.

Befristete Freiheitsstrafe von mindestens 10 Jahren oder lebenslange Freiheitsstrafe und Einziehung des Vermögens, wenn die Straftat besonders schwer ist.

Nach Artikel 389 gilt es nicht als Bestechung, wenn eine Person einem Staatsbediensteten Geld oder Eigentum durch Erpressung anbietet, aber keinen unrechtmäßigen Vorteil daraus zieht. Darüber hinaus kann die Strafe gemildert oder von der Strafe abgesehen werden, wenn die Person die Straftat vor der Untersuchung freiwillig gesteht.

Übliche Arten von Korruption im Geschäftsverkehr in China

Zu den häufigsten Arten von Korruption im Geschäftsleben gehören Bestechungen, die von der Geschäftsleitung genehmigt werden und bei denen es oft darum geht, Vorteile zu erlangen, die im Interesse des Unternehmens selbst liegen. Dabei kann es sich um die Bestechung von Kunden oder Vertriebspartnern als Gegenleistung für Dienstleistungen oder Produkte handeln, einschließlich materieller und immaterieller Vorteile, wie z. B. das Versprechen von mehr Aufträgen, besseren Werbekanälen, mehr Website-Traffic usw.

Bestechung, die von einzelnen Mitarbeitern begangen wird, erfolgt dagegen häufiger aus persönlichem Interesse und umfasst in der Regel Vetternwirtschaft durch Personen in Verkaufs-, Einkaufs- oder Führungspositionen, die Produkte oder Dienstleistungen von Verwandten oder Freunden kaufen.

Wichtige Maßnahmen zur Korruptionsprävention in Ihrem Unternehmen

Es gibt einige Schritte und Verfahren, die Unternehmen einführen können, um das Risiko von Korruption unter den Mitarbeitern zu verringern. Im Folgenden schlagen wir einige Maßnahmen und Strategien vor, die Unternehmen umsetzen können.

Erstattungsrichtlinien für Mitarbeiter

Die Formulierung einer Erstattungsrichtlinie kann dazu beitragen, verdächtiges Verhalten, das auf Betrug oder Korruption hindeuten könnte, zu erkennen. Diese sollte eine detaillierte Beschreibung der Arten von Ausgaben enthalten, die für eine Erstattung in Frage kommen und unter welchen Umständen Mitarbeiter eine Erstattung erhalten können, sowie Einzelheiten zu Ausgaben und Szenarien, die nicht als erstattungsfähig gelten. Diese Einzelheiten können in das Personalhandbuch aufgenommen werden, um sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter mit der Richtlinie vertraut sind.

Wichtig ist auch, dass größere Ausgaben, die von Mitarbeitern getätigt werden, vorab von der höheren Führungsebene genehmigt werden müssen, damit der Zweck und der Umfang der Ausgaben vorab geprüft werden können.

Verhaltenskodex für Auftragsvergabe an Lieferanten

Um Vetternwirtschaft bei der Auftragsvergabe an Lieferanten zu vermeiden, ist es wichtig, einen Verhaltenskodex einzuführen, den die Mitarbeiter bei der Suche und Überprüfung potenzieller Lieferanten befolgen müssen. Dies kann die Formulierung von Verfahren für die Auswahl von Lieferanten und die Einführung von Mechanismen für die Durchführung von Hintergrundprüfungen beinhalten, um sicherzustellen, dass bei der Vergabe kein Interessenskonflikt besteht.

Die Verfahren zur Auswahl von Lieferanten können eine grundlegende Checkliste mit Informationen für die am Vergabeverfahren beteiligten Mitarbeiter enthalten, einschließlich Informationen über Empfehlungen, um es den Vorgesetzten zu erleichtern, die Gründe für die Vergabe an einen bestimmten Lieferanten zu beurteilen.

Es ist auch ratsam, die Verantwortung für die Beauftragung von Lieferanten an mehrere Mitarbeiter zu delegieren und ein stufenweises Genehmigungsverfahren einzuführen, um zu vermeiden, dass die Entscheidung von einem einzigen Mitarbeiter getroffen wird. Dadurch wird das Risiko verringert, dass ein Mitarbeiter versucht, einen bestimmten Lieferanten nur zum persönlichen Vorteil zu beauftragen.

Verwaltung der Firmenstempel

Darüberhinaus ist es wichtig, die Verwendung von Unternehmensstempeln streng zu kontrollieren, um ihren Missbrauch zu verhindern. Unternehmensstempel bieten in China eine solide Rechtsgrundlage und können daher leicht von Mitarbeitern missbraucht werden, um Verträge, Prozesse und mehr ohne das Wissen des Unternehmens abzusegnen.

Zu diesem Zweck ist es ratsam, interne Richtlinien für die Verwendung von Firmenstempeln festzulegen und eine strenge Überwachung ihrer Verwendung im Tagesgeschäft sicherzustellen. Dies kann Maßnahmen wie die Einführung eines stufenweisen Genehmigungsprozesses für die Verwendung der Firmenstempel enthalten und die Aufbewahrung in einem Tresor, sodass diese niemals ohne das Wissen oder die Erlaubnis der verantwortlichen Personen verwendet werden können.

Es ist auch ratsam, die Verantwortung für Verwaltung und Überwachung der Firmenstempel an mehr als einen Mitarbeiter zu delegieren, um zu vermeiden, dass eine einzelne Person zu viel Macht erhält. Viele ausländische Unternehmen in China übertragen die Verantwortung für die Verwaltung der Firmenstempel einem Mitarbeiter, häufig dem gesetzlichen Vertreter, was die Fähigkeit des Unternehmens, eine unabhängige Kontrolle über die Verwendung auszuüben, einschränkt und das Risiko von Missbrauch erhöht.

Maßnahmen bei Aufdeckung von Korruption im Unternehmen

Je nach Art und Schwere des Verstoßes sollte ein Unternehmen mehrere Schritte unternehmen, wenn ein Veruntreuungs-, Betrugs- oder Bestechungsfall unter seinen Mitarbeitern entdeckt wird.

Der erste Schritt besteht darin, eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls einzuleiten, die entweder von einem internen Audit- und Compliance-Team oder von einem Drittunternehmen durchgeführt wird.

Je nach Ergebnis der Untersuchung kann das Unternehmen dann entscheiden, wie es weiter vorgehen will, z. B. mit folgenden Maßnahmen

Überredung der betroffenen Mitarbeiter zur Kündigung;

Kündigung der betroffenen Mitarbeiter aus Gründen wie schwerwiegenden Verstößen gegen den Arbeitsvertrag, den Verhaltenskodex oder das Personalhandbuch;

Beendigung von Verträgen und Dienstleistungen mit betroffenen Anbietern;

Durchführung von Kampagnen zur Öffentlichkeitsarbeit oder zum Krisenmanagement, wenn die Situation an die Öffentlichkeit gedrungen ist und dem Ruf des Unternehmens geschadet hat;

Anzeige bei der Polizei, wenn die Situation nicht zwischen den beteiligten Parteien geklärt werden kann.

Beachten Sie, dass es in der Praxis unwahrscheinlich ist, einen Fall von interner Korruption der Polizei zu melden, da dies das Risiko birgt, den Ruf des Unternehmens zu gefährden und das Unternehmen selbst in rechtliche Verantwortung zu ziehen. Dieser Schritt ist in der Regel nur dann notwendig, wenn sich das Unternehmen in Fällen, in denen sein Ruf oder seine Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht, rechtlich verteidigen muss.

Hinzu kommt, dass es, obwohl es nach chinesischem Recht illegal ist, eher ungewöhnlich ist, dass die Polizei in Fällen von Korruption im Geschäftsverkehr durch Einzelpersonen ermittelt. Ausnahmen werden in der Regel in Fällen gemacht, in denen die Tätigkeit den Verbrauchern, dem Staat oder anderen Interessengruppen schadet oder der Umfang der illegalen Tätigkeit besonders groß oder außergewöhnlich ist.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung durch Unternehmen

Für Unternehmen ist es sehr wichtig, einen Verteidigungs- und Reaktionsmechanismus aufzubauen, um interne Korruption durch einige der oben genannten Mechanismen sowohl zu verhindern als auch zu bekämpfen. Gemäß Artikel 7 des Gesetzes zur Bekämpfung von unlauterem Wettbewerb kann die von einem Mitarbeiter begangene Bestechung als Handlung des Unternehmens selbst angesehen werden, so dass das Unternehmen zivil- und sogar strafrechtlich haftbar gemacht werden kann.

Ausnahmen werden gemacht, “wenn der Unternehmer nachweisen kann, dass das Verhalten des betreffenden Mitarbeiters nichts mit der Suche nach Geschäftsmöglichkeiten oder Wettbewerbsvorteilen für das Unternehmen zu tun hat”.

Falls staatliche Stellen Ermittlungen gegen das Unternehmen durchführen, muss das Unternehmen unbedingt mit den Behörden zusammenarbeiten und die angeforderten Informationen zur Verfügung stellen. Versuche, Ermittlungen der Behörden zu verheimlichen oder zu behindern, können zu härteren Strafen führen, einschließlich höherer Geldstrafen und Bußgelder für die beteiligten Personen

Andererseits kann eine aktive Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Behörden dazu beitragen, das Strafmaß zu verringern und in einigen Fällen die Strafe ganz aufzuheben. Das Strafrecht enthält mehrere Klauseln, nach denen die Strafe gemildert oder aufgehoben werden kann, wenn die beteiligten Personen die Straftat freiwillig gestehen, bevor die Ermittlungen durchgeführt werden. Dies wiederum kann auch mögliche Strafen für das Unternehmen mindern. Es ist daher auch ratsam, dass das Unternehmen mit den betroffenen Personen kommuniziert und sie gegebenenfalls dabei unterstützt, im Falle von Ermittlungen mit den Behörden zu kooperieren.

Die Aufdeckung, Untersuchung und Abwicklung von Korruptionsfällen innerhalb eines Unternehmens kann sehr komplex sein und birgt die Gefahr, dass es zu Konflikten innerhalb der Organisation kommt oder der Ruf des Unternehmens beschädigt wird, sei es bei den Mitarbeitern oder bei externen Interessengruppen. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Unternehmen dafür, ihre Audit- und Compliancepflichten an Dritte auszulagern, die dabei helfen können, Spannungen abzubauen und neue Verfahren einzuführen, um illegale Aktivitäten zu verhindern. Wenn Sie Hilfe bei internen Compliance- und Auditangelegenheiten benötigen, können Sie sich an unsere Experten unter china@dezshira.com wenden.